РИАМО - 13 фев. Юные самбисты из Подмосковного Реутова завоевали полный комплект наград на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, завершившихся в Краснокамске, говорится в сообщении пресс-службы главы Реутова.

«Обладателями победных мест Всероссийских соревнований по самбо на призы Заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса Вячеслава Дмитриевича Зубкова стали воспитанники реутовского физкультурно-озоровительного комплекса. При этом Аббос Мамадалиев завоевал путевку на первенство России по самбо, став лучшим в весе 66 килограммов», - отмечается в сообщении.

Еще два реутовских юных самбиста стали призерами - Магамед Алиев и Егор Марков в весовой категории 72 килограмма заняли второе и третье места соответственно.

По данным Реутовского информагентства, состязания проходили в 10 весовых категориях и собрали 120 самбистов из различных регионов России.