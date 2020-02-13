РИАМО - 13 фев. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева отметила, что введение штрафов за шум в дневное время, праздничные и выходные дни направлено за защиту прав жителей многоквартирных домов на спокойное времяпровождение, сообщает Федеральное агентство новостей.

Штраф будет предусмотрен за шум в дневное время с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, в выходные и праздничные дни. Такие поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предложит комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Когда есть дребезжащие или жужжащие звуки, то они действуют на тебя», - сказала Афанасьева.

По ее словам, громкие звуки и шум негативно отражаются на психике детей. Также человек после работы устает, и ему необходим отдых и покой.

Штраф за шум будет предусматривать только дома, сданные в эксплуатацию более, чем 1,5 года назад. Физические лица получат предупреждения или штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностные лица - от 10 до 20 тысяч, бизнесмены — от 10 до 25 тысяч рублей, а юридические лица — от 20 до 40 тысяч рублей.

Афанасьева пояснила, что такие меры необходимы для комфортной жизни детей и их родителей, для защиты их прав на спокойствие и тишину в доме.

По ее мнению, дело в том, что обычно детей укладывают спать как раз с 13 до 15 часов. Такой режим у детей, которых отводят в сад в 7-8 часов утра, к обеду они устают и им нужен отдых. А в вечернее время в 19 или 20 часов все возвращаются домой после работы.

При нарушении правил полицию вызывать будет не нужно, так как на ситуацию должна будет отреагировать управляющая компания и принять меры.

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