РИАМО - 13 фев. В Подмосковье и Москве до вечера 15 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 12:00 15 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории практически всего ЦФО.

В Москве и Подмосковье к концу недели похолодает, температура воздуха местами опустится до -7 градусов ночью, однако днем будет до +3.