РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 фев. Глава Домодедова Александр Двойных 14 февраля подведет итоги социально-экономического развития округа за минувший год, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Глава Домодедова Александр Двойных подведет итоги социально-экономического развития округа за 2019 год в прямом эфире Instagram-аккаунта @alexanderdvoinykh», – говорится в сообщении.

Прямая трансляция начнется в 12:00.