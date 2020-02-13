РИАМО - 13 фев. В Москве и Подмосковье к концу недели похолодает, температура воздуха местами опустится до минус 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В четверг ожидаются небольшие осадки, температура в Москве до +3 градусов, в Подмосковье от 0 до плюс 2. В ночь на пятницу выпадет небольшой снег, температура местами опустится до -6, днем снова потеплеет.

«15 февраля, ситуация не изменится, температурный режим останется прежним, но осадков уже не ожидается. В воскресенье, 16 февраля, ночью будет преимущественно без осадков. Температура воздуха понизится до минус 4 – минус 2 в мегаполисе и минус 7 – минус 2 по области», — говорится в сообщении.

Днем в воскресенье снова потеплеет, в столице до плюс 3, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. В отдельных районах будет отмечаться ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В начале недели будет ветрено, ночью температура воздуха будет держаться в районе минус 2 – плюс 3 градусов, днем — до плюс 5.