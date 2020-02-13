РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Министерство экологии и природопользования Московской области проводит проверку по жалобе жительницы подмосковного Подольска на сброс канализационных нечистот в реку Страдань, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что в деревне Романцево на пересечении дороги и трассы недалеко от заправки «Газпромнефть» в сторону Москвы кто-то сливает канализацию, нечистоты попадают в реку Страдань. Министерство экологии и природопользования Московской области рассмотрело обращение по вопросу сброса сточных вод или загрязняющих веществ в водный объект.

«В настоящее время министерство проводит контрольно-надзорное мероприятие по указанным в обращении обстоятельствам. В случае выявления нарушений требований природоохранного законодательства виновные будут привлечены к административной ответственности в установленном порядке в соответствии с КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.