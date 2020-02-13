РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 фев. В Королеве начали сносить построенный более ста лет назад дом «Бекоса», сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Здание казенного завода военных самоходов британской компании «Бекос» на улице Гагарина, 5 было построено в 1917 году по проекту архитектора Мариана Лялевича. В четверг собственник «Торговый дом «Иплана» начал снос здания, направив уведомление в городскую администрацию.

«Снос здания начали днем. Мы пытались его защитить, и в 2017 году удалось внести здание в список выявленных объектов культурного наследия. Однако экспертиза, заказанная собственником здания, стала причиной того, что в 2018 году дом «Бекоса» был исключен из перечня. Это трагедия, город лишается истории», – сказал активист.

Внешний вид здания представлял собой интересный вариант чередования деревянных и кирпичных частей объема, соединенных в продольной композиции, с акцентами на кирпичных фасадах, оформленных крупными арками. Дом создавал впечатление небольшого городка.

Получить оперативный комментарий от собственника здания не удалось.