РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 фев. Роддом в подмосковном Красногорске могут закрыть на капитальный ремонт, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь с ником @irina_261085 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной выразила обеспокоенность слухами о скором закрытии родильного дома на капитальный ремонт. Она поинтересовалась, где смогут рожать жительницы городского округа, если это произойдет.

«Точная информация о дате и сроках будет известна после официального приказа министерства здравоохранения региона о закрытии роддома на капремонт, однако нет поводов для беспокойства, для рожениц будут организованы альтернативные учреждения в ближайших муниципалитетах», - ответил представитель.