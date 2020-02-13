РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. Более 6 единиц пожарно-спасательной техники и 36 человек задействовали в пожарно-тактических учениях на территории культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» в Балашихе, сообщается на странице Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие провели 12 февраля сотрудники 202-й пожарной и 201-й пожарно-спасательной частей (ПСЧ) Балашихинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» и пожарные 29-й ПСЧ 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС по Московской области.

«По легенде учений, из-за неисправной электропроводки произошло возгорание в фойе культурно-досугового центра, огонь распространился на мебель и вещи в гардеробе. При этом возникло сильное задымление помещений культурно-досугового центра», - сказал начальник 202-й пожарной части Василий Лепилин.

Он добавил, что в ходе учений пожарные отработали взаимодействие между подразделениями, а также с администрацией центра. По сигналу «Тревога» личный состав дежурных караулов своевременно прибыл на объект, пожарные произвели разведку и сформировали 4 звена газодымозащитной службы. Далее было произведено боевое развертывание отделений пожарных автоцистерн и условное тушение пожара. На учениях было задействовано 6 единиц пожарной и спасательной техники и 36 человек личного состава гарнизона.

По словам начальника Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александра Костикова, учения показали, что личный состав, задействованный на учениях, действовал уверенно и слаженно, пожарная и спасательная техника находится в исправном состоянии.

Администрация и персонал КДЦ «Подмосковные вечера» получили определенные знания по своим действиям в случае возникновения пожара. Общая оценка за учения «хорошо».