РИАМО - 13 фев. В Зеленограде намерены возвести транспортную развязку через Октябрьскую железную дорогу, решение о подготовке проекта планировки путепровода приняли в четверг в градостроительно-земельной комиссии Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Четырехполосная эстакада и прилегающие к ней дороги создадут дополнительную транспортную связь между Малинской улицей и Центральным проспектом в юго-восточной части Зеленограда», - отмечается в материале.

Возведение данного линейного объекта обеспечит оптимальное дорожное движение в данном районе.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, предполагается, что протяженность путепровода через ОЖД составит 2,3 тысячи метров.