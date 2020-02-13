РИАМО - 13 фев. Прокуроры Московской области в прошлом году рассмотрели более 230 тысяч обращений граждан, из них свыше 74 тысяч на личном приеме, сообщил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В четверг прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подвела итоги работы за 2019 год. В мероприятии принимали участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Количество жалоб, поступивших от населения, продолжает увеличиваться, что свидетельствует о росте доверия к прокуратуре. В 2019 году нами рассмотрено более 160 тысяч обращений, из них 14 тысяч удовлетворено. Свыше 74 тысяч заявителей принято прокурорами на личном приеме», - сказал Забатурин.

Он напомнил прокурорам о необходимости продолжить выездные приемы работников предприятий и граждан на крупных поднадзорных объектах, в учебных заведениях и органах социальной защиты.

«Для многих граждан прокуратура остается органом, где человек может получить реальную и эффективную защиту своих прав. Обязываю прокуроров ориентировать работников на необходимость внимательного отношения к гражданам. Каждое обращение нами должно изначально рассматриваться как сигнал об ошибках поднадзорных органов, а иногда – и как крик о помощи от безразличия чиновников», - заявил Забатурин.