РИАМО - 13 фев. В районе Царицыно намерены построить новый пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2, проект планировки территории уже одобрили в градостроительно-земельной комиссии столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Строительство нового перехода позволит создать безопасную пешеходную связь района Царицыно с одноименным музеем-заповедником и соседним районом Орехово-Борисово Северное.
Предполагается, что длина перехода составит 106 метров, а ширина — четыре метра.
Проект планировки вынесут на публичные слушания.
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