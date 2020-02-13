РИАМО - 13 фев. В районе Царицыно намерены построить новый пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2, проект планировки территории уже одобрили в градостроительно-земельной комиссии столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Одобрен проект планировки территории, предусматривающий размещение внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги (МЦД-2) и Каспийскую улицу в створе Ереванской улицы», - отмечается в материале.

Строительство нового перехода позволит создать безопасную пешеходную связь района Царицыно с одноименным музеем-заповедником и соседним районом Орехово-Борисово Северное.

Предполагается, что длина перехода составит 106 метров, а ширина — четыре метра.

Проект планировки вынесут на публичные слушания.

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