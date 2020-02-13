РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска за прошедшую неделю выявили и пресекли 719 нарушений правил дорожного движения водителями округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске было выявлено и пресечено 719 нарушений правил дорожного движения. Произошло 147 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали два человека», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выявили более 190 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 49 автомобилей, сумма назначенных штрафов превысила 305 тысяч рублей.