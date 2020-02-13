РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. В Королеве полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже нескольких мобильных телефонов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев обратились местные жительницы с заявлением о том, что из женской раздевалки школы танцев у них похитили мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений установлена и задержана ранее судимая 37-летняя местная жительница. В отношении подозреваемой Следственным управлением УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанная находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.