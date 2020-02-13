РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Полицейские подмосковного Подольска за прошедшую неделю получили более 1,5 тысячи заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по ним возбудили около 60 уголовных дел, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В период с 4 по 10 февраля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 57 уголовных дел, в том числе по 11 тяжким преступлениям. За это время было раскрыто два преступления с причинением тяжкого вреда здоровью, одна кража, одно мошенничество и пять преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

За минувшую неделю на территории городского округа зафиксировано два факта ухода несовершеннолетних из мест проживания, в настоящее время их местонахождение установлено.

Также за неделю на территории Подольска сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего проверили 58 мест их концентрации, по результатам рейдов составили 118 административных протоколов.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейскими были наложены штрафы на общую сумму более 270 тысяч рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 8 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ.

Сотрудники УМВД обеспечивали охрану общественного порядка при проведении четырех спортивных, 10 культурно-массовых и одного общественно-политического мероприятия с общим количеством участников более 4 тысяч человек. Правонарушений, посягающих на общественный порядок, не допущено.