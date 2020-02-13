РИАМО - 13 фев. Строительство нового производственного объекта площадью более 5 тысяч квадратных метров согласовала Градостроительно-земельная комиссия города Москвы в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании 13 февраля ГЗК согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки в городе Зеленоград, на Восточной коммунальной зоне, проектируемый проезд № 4921, чтобы реализовать земельный участок на торгах.

«На указанном участке планируется разместить объект производственного назначения площадью более 5 тысяч квадратных метров», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что сейчас указанный земельный участок свободен от застройки.