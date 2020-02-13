РИАМО - 13 фев. На данный момент в Москве не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, в городе принимаются все меры по недопущению распространения болезни, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве работает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса в Москве нет. Штаб у нас работает в плановом режиме. Все возможные меры мы принимаем», - сказала Ракова.

Она добавила, что, так как снизилось число туристов из Китая, уменьшились и риски распространения коронавируса.

«Мы по-прежнему мониторим ситуацию в гостиницах и местах проживания туристов из Китая», - добавила Ракова.

В Китае в конце прошлого года начал распространяться новый тип коронавируса. Заражение пошло из многомиллионного Уханя. Сейчас случаи заражения данным типом вируса регистрируются во многих странах мира. Сейчас зафиксировано около 60 тысяч случаев заражения, умерло свыше 1,3 тысячи человек. Выздоровели более 6 тысяч заразившихся.

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