РИАМО - 13 фев. В Москве не превышен эпидемиологический порог заболеваемости, при этом школы сами могут решить вопрос о закрытии класса или параллели на карантин, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эпидемиологический порог у нас в городе не превышен. Но существуют отдельные классы, параллели в школах, в которых 25% детей отсутствуют по болезни. Тогда каждая школа самостоятельно принимает решения о закрытии класса или параллели», - сказала Ракова в ходе своей пресс-конференции.

Она добавила, что в основном на карантин закрываются классы с учащимися 1-8 классов. Среди старшеклассников уровень заболеваемости ниже.

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