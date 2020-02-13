РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Подрядная организация планирует завершить замену лифтов в одном из домов на улице Веллинга в Подольске до 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Представители администрации Подольска, сотрудники управляющей компании «МУЖРП №12», председатель совета многоквартирного дома и другие проверили работы по замене лифтового оборудования в доме №16 по улице Веллинга. Замена лифтового оборудования в доме проводится в рамках региональной программы капитального ремонта.

«В рамках проверки было установлено, что в первом и втором подъездах лифты заменены и пущены в тестовом режиме, а в третьем и четвертом работы по замене еще продолжаются. Подрядная организация ООО «Лифтовой Альянс» проводит работы в соответствии с графиком, планируемый срок окончания – 28 февраля», – говорится в сообщении.

Во время мероприятия присутствующим разъяснили основные положения таких программ, как «Капитальный ремонт МКД», «Формирование современной комфортной городской среды», «Ремонт подъездов», а также рассказали о проведении общих собраний собственников многоквартирных домов, порядке и видах выполняемых работ в ходе ремонта общего имущества дома.