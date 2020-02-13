РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. В подмосковном Подольске на дворовой территории по просьбе жителей установили антипарковочные столбы, препятствующее въезду автомобилей на тротуар, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Жители Подольска обратились на портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья с просьбой установить ограждение, препятствующее въезду автомобилей на тротуар – дополнительные антипарковочные столбы. Дворовая территория многоквартирного дома находится на Рязановском шоссе, 21. Куратором обращения назначили министерство благоустройства Московской области.

«Была проведена проверка информации от жителей по данному вопросу. В ответ на обращение жителей все необходимые работы по благоустройству территории на Рязановском шоссе, 21, были оперативно выполнены. Установлены новые антипарковочные столбы, препятствующие въезду на тротуар дворовой территории», – говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе Подмосковного ЕЦУР.

Центр управления регионом работает в доме правительства Московской области, он обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом. С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудники штаба получают данные отовсюду – с портала «Добродел», горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.