РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Конфликт с охранником магазина в торговом центре «Гренада» Люберец произошел у посетительницы из-за забытой сумки, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В соцсетях появилась видеозапись конфликта охранника и посетительницы ТЦ «Гренада». Мужчина избил ее за отказ показать содержимое сумки.

«Сотрудники ТЦ «Гренада» в Люберцах обратились в полицию из-за конфликта посетительницы с охранником одного из магазинов. Женщина забыла сумку, после чего произошел конфликт с охраной», - сказал сотрудник.

По его словам, пострадавшая женщина в полицию не обращалась.