РИАМО - 13 фев. В Москве 33-летнего мужчину задержали за убийство родного брата, преступление произошло на северо-западе города в районе Пятницкого шоссе, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах.

«Мужчина позвонил в полицию в ночь на 12 февраля и сообщил об обнаружении трупа брата. У погибшего были множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей», — сказал собеседник агентства.

Правоохранители задержали брата погибшего, его изобличили в том, что он в квартире на Пятницком шоссе из-за ссоры нанес мужчине множественные удары, от которых тот скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».