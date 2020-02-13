РИАМО - 13 фев. В 2020 году перед Московской областью стоят различные задачи, в том числе необходимо исключить разнообразные ошибки при оплате услуг ЖКХ, оперативно реагировать на обращения жителей и уделить внимание развитию экономики, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В четверг прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подводит итоги работы за 2019 год.

«Традиционно тема ЖКХ для каждого человека чувствительна. Московская область — не исключение. Поэтому наша задача в этом году — постараться исключить различные ошибки и неудобства при платеже за коммунальные услуги. Еще один вызов - это снижение оплаты там, где у нас есть резервы по модернизации, особенно теплоснабжения», - сказал Воробьев.

Он отметил, что правительство Московской области уделяет большое внимание чуткости власти, пониманию и доверию к власти со стороны жителей, о котором постоянно говорит президент России Владимир Путин.

«Знаю, что и работники прокуратуры, и всех других правоохранительных подразделений имеют постоянную обратную связь. Наша задача — эту работу продолжить в 2020 году и безусловно максимально оперативно реагировать на то, что волнует каждого жителя Московской области», - подчеркнул Воробьев.

Также он добавил, что в 2020 году необходимо продолжить работу по развитию экономики. Московская область должна быть в авангарде всех преобразований в этой сфере.

«Наша задача — убирать барьеры, безусловно оказывать максимальное содействие бизнесу. Здесь я прошу весь правоохранительный блок, контрольно-надзорные органы действовать максимально аккуратно. Безусловно эффективно, но аккуратно и скорее находить способы не карать, а предупреждать, находить возможности исправить, если это не угрожает жизни человеку, то или иное нарушение», - отметил губернатор.

По словам Воробьева, инвестиции в основной капитал в Московской области по итогам 2019 года достигли около триллиона рублей.