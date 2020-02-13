РИАМО - 13 фев. В Москве перед судом предстанет 27-летней рецидивист, его обвиняют в изнасиловании с угрозой убийством 39-летней женщины, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, 14 октября 2016 года обвиняемый познакомился с 39-летней женщиной и с целью ее дальнейшего трудоустройства на работу предложил ей проследовать за ним. По дороге в одно из садовых товариществ, расположенных на территории Новой Москвы, мужчина напал на женщину и, угрожая ей убийством, совершил в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера», — сказала Иванова.

После этого злоумышленник похитил ее имущество на сумму более 9 тысяч рублей и скрылся.

Во время расследования были проведены судебные экспертизы. При проверке по ДНК-учету следы, находящиеся на одежде потерпевшей, совпали с биологическими следами преступника, который ранее отбывал наказание за грабеж и разбой в исправительной колонии Алтайского края.

Обвиняемый вину не признал, но следствие собрало неопровержимые доказательства его причастности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.