РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 фев. С начала текущего года два ребенка пострадали в ДТП на территории обслуживания Госавтоинспекции Люберец, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С начала 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в ДТП получили травмы различной степени тяжести два несовершеннолетних ребенка. За аналогичный период прошлого года ни один ребенок не пострадал», – говорится в сообщении.

С целью стабилизации обстановки, связанной с детским дорожно-транспортным травматизмом, руководство отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» приняло решение о проведении дополнительных мероприятий по предотвращению ДТП с участием детей.

«Учитывая то, что в двух ДТП, где пострадали дети-пешеходы, усматривается вина водителей транспортных средств, инспекторы ДПС при работе на маршрутах патрулирования усилили контроль за водителями, нарушающими правила проезда пешеходных переходов. Нарушителей привлекают к административной ответственности и с ними проводят разъяснительные беседы о внимательном отношении к пешеходам, особенно к несовершеннолетним», – отмечается в материале.

Для целенаправленной работы с детьми сотрудники ГИБДД дополнительно посетят закрепленные за ними образовательные учреждения. Также они примут участие в родительских собраниях, на которых рассмотрят проблемные вопросы детской дорожной безопасности. Информация для родителей о необходимости обучения детей будет размещена на сайтах образовательных организаций.

По окончании занятий преподаватели будут проводить «минутки безопасности» со школьниками. Юные инспекторы движения, имеющиеся в каждой школе, выступят перед младшими школьниками и воспитанниками детских садов с пропагандой важности соблюдения ПДД.