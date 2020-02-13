РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. Порядка пяти водозаборных узлов (ВЗУ) реконструировали в подмосковной Балашихе в 2019 году, модернизацию оставшихся ВЗУ продолжат в текущем году для обеспечения чистой водой 100% жителей округа, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

Мероприятие провели 12 февраля в здании администрации Балашихи. В нем приняли участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«В 2019 году по программе губернатора региона «Чистая вода» мы реконструировали водозаборные узлы №№9 и 2 в микрорайоне Железнодорожный, №5 в микрорайоне Салтыковка, №6 в центре Балашихи и водозаборный узел в деревне Полтево, а также оснастили системой водоочистки три станции обезжелезивания, запустили водонасосную станцию второго подъема в центре Железнодорожного и провели подключение к московскому водоканалу микрорайона Центр-2», - сказал Юров.

Он добавил, что проблема не решена на 100%, и в текущем году необходимо провести реконструкцию оставшихся водозаборных узлов, замену магистрального водопровода, осуществить точечные работы в жилых микрорайонах.

«Для обеспечения обратной связи контроля качества питьевой воды, мы начали проводить тематические встречи с жителями по микрорайонам округа. Продолжим эту практику и в 2020 году. Задача - обеспечить 100% жителей Балашихи чистой питьевой водой», - пояснил Юров.

Программа губернатора Московской области «Чистая вода» реализуется в Балашихе с 2017 года. В 2018 году в рамках программы в Балашихе реконструировали водозаборные узлы №№7 и 8 в микрорайоне Железнодорожный. Там построили дополнительные резервуары для отбора воды из Восточной системы водоснабжения, установили оборудования для ее очистки.