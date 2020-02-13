РИАМО – 13 фев. Отец певицы Юлии Началовой Виктор в своей книге рассказал о первых днях после ее смерти, сообщает Федеральное агентство новостей.

Книга называется «Юлия Началова. Письма отца к дочери». В ней родители певицы и ее тетя делятся воспоминаниями о Юлии. Виктор признался, что к телу его дочери первое время не пускали близких и родственников. Одному из ее друзей, Игорю, который в тот день уезжал на сборы, так и не удалось попрощаться.

«Как вспоминает отец Юлии, у него разрывалось сердце от одной мысли, что дочь лежит одна в холодном ящике морга, а близких и родственников нет рядом. По его словам, получить место на кладбище было достаточно непросто. По его словам, было принято решение хоронить Юлию на Троекуровском. С этим помогли друзья исполнительницы», — говорится в сообщении.

Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний. Она была известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».