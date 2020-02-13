РИАМО – 13 фев. В России подготовили законопроект, упрощающий оформление гаражей в собственность, в случае принятия закон может вступить в силу уже в 2021 году и облегчить оформление гаражей примерно для 3,5 миллионов россиян, которые ранее не могли этого сделать, сообщает kp.ru.

Проект закона о «гаражной амнистии» разработали министерство экономического развития РФ и Росреестр. Согласно документу, амнистия коснется владельцев капитальных гаражей — индивидуальных или в виде бокса в гаражном кооперативе. Сейчас даже с капитальными строениями часто возникают проблемы.

«Граждане не могут сейчас доказать государству свое право на этот объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж», - сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ранее занимавшая пост главы Росреестра.

Законопроект предусматривает создание нового механизма оформления прав граждан на земельные участки под гаражами, которые были построены до вступления в силу нынешнего Градостроительного кодекса. Законом предусматривается целый перечень документов, которые помогут доказать право владения гаражом. Это могут быть как справки из БТИ, так и документы, которые подтверждают затраты на эксплуатацию гаража.

«Гаражная амнистия» может вступить в силу уже в 2021 году.