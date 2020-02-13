РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Универсальная ярмарка предпринимателей из разных регионов России пройдет в микрорайоне Климовск Подольска с 17 по 23 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Универсальная ярмарка для жителей и гостей Подольска пройдет на территории округа с 17 по 23 февраля. Так, в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожной, дом №10, предприниматели из разных регионов России представят для реализации продукты питания, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, молочную продукцию, разнообразные сувениры, поделки ручной работы, школьные принадлежности, декор и многое другое», - говорится в сообщении.

Организатор ярмарки – ООО «ЛИБРА».

Ярмарка проводится на основании постановления администрации округа. Выставки-ярмарки организуются в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.