РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Около 150 экспонатов из фондов музея, а также личных коллекций и архивов подольчан-участников Афганской войны представили на выставке «Воин-интернационалист» в Подольском краеведческом музее, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Выставка «Воин-интернационалист» в Подольском краеведческом музее на Советской площади, 7 будет проходить до 22 февраля. Выставка посвящена событиям Афганской войны. В экспозиции представлено около 150 экспонатов из фондов музея, а также личных коллекций и архивов подольчан – участников Афганской войны», – говорится в сообщении.

Активное участие в организации выставки принял председатель Союза десантников городского округа Подольск Владимир Быковский. В период работы выставки при поддержке Подольского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» пройдут тематические экскурсии. Предварительная запись на экскурсии по телефону: 8(496)755-92-34.