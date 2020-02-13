РИАМО - 13 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ставка по ипотеке слишком высокая, она не улучшит условия жизни россиян, поэтому ее нужно снизить, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мишустин отметил, что сегодняшняя ипотечная ставка в 9% является очень высокой, поэтому ее нужно снизить до 8%. Он поручил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину подготовить предложения по снижению ставки и рефинансированию ипотеки, которую выдали под высокий процент раньше.

«Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку», - сказал Мишустин.

Глава правительства РФ отметил, что для этого нужно оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков, снизить стоимость фондирования.

Мишустин также потребовал уменьшить цену строительства новостроек за счет использования инновационных технологий.