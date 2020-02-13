РИАМО - 13 фев. В городском округе Клин построили и ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома, куда в этом году переедут 100 переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В современное комфортабельное жилье переедут 100 человек. Всего будет расселено 38 аварийных помещений общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новые многоквартирные дома расположены по адресам: город Клин, улица Чайковского, дом 105, корпус 3 и город Высоковск, улица Большевистская, дом 5.

Заехать в новые квартиры переселенцы смогут уже этом году.

Переселение жителей из аварийных домов в новые происходит в рамках реализации адресной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2020 годы».