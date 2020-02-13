РИАМО - 13 фев. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий по обеспечению лекарствами пациентов с двумя редкими заболеваниями крови, передает корреспондент РИАМО.

Документ был разработан в соответствии с федеральным законодательством, согласно которому федеральному органу исполнительной власти передаются полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных двумя редкими (орфанными) заболеваниями. Речь идет о таких заболеваниях, как апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра).

«Всего в Московской области около 90 человек с такими заболеваниями. На организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения вышеперечисленных заболеваний на 2020 год в бюджете Московской области было предусмотрено около 80 миллионов рублей», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он отметил, что экономия расходов бюджета Московской области вследствие передачи полномочий на федеральный уровень составит около 80 миллионов рублей ежегодно.