РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Полицейские Подольска раздали прохожим буклеты о правах несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Подольску в рамках профилактической акции «Знаешь – защищен!» напомнили детям и родителям их права и обязанности, а также рассказали о безопасном общении в Интернете.

«Так, на днях полицейские рассказали детям и их родителям о законодательстве РФ, регулирующем права ребенка, об административной ответственности, с какого возраста и за совершение каких правонарушений она наступает. Также стражи порядка раздали участникам акции (прохожим) буклеты, содержащие информацию о правах несовершеннолетних», – говорится в сообщении.