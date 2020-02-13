РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. Жители Балашихи 16 февраля всей семьей смогут принять участие в квест-игре «В гостях у зимних птиц» в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный Балашихи, сообщается на странице дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Помните, ученики школы смастерили и развесили кормушки для птиц в Пестовском парке? Так вот, на этом все не заканчивается. 16 февраля в 15:00 приглашаем всех на квест-игру «В гостях у зимних птиц». Будем играть, разыщем корм для птиц и разложим его в кормушки, тем самым поможем найти пернатым пропитание. Приходите всей семьей», - говорится в сообщении.

Пестовский парк расположен в микрорайоне Железнодорожный в границах улиц Пионерская, Луговая и Советская.

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