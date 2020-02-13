РИАМО - 13 фев. В Москве в мае этого года в столице завершат обследование и вывоз загрязненного радиацией грунта с участка строительства Юго-восточной хорды, подрядчиком для проведения данных работ стало ФГУП «Радон», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Победителем электронного аукциона стал ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды». Работы должны быть проведены в течение трех месяцев с даты заключения контракта», — говорится в сообщении.

Подрядчик должен будет провести радиационный контроль и транспортировать отходы и радиоактивно загрязненный грунт с участка на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов на Каширском шоссе, железнодорожным мостом Курского направления МЖД, Москвой-рекой и Каширским шоссе в районе Москворечье-Сабурово.

По окончанию транспортировки грунта нужно будет провести заключительное радиационное обследование.

Юго-Восточная хорда с мостом через Москву-реку должна пройти рядом с Московским заводом полиметаллов, который в советские годы складировал на своей территории радиоактивные отходы. Ранее исследования показали, что имеются незначительные следы загрязнения в полосе отвода будущей хорды, также пятна радиоактивного заражения нашли на склоне Москвы-реки за территорией завода.

В Мосгордуме ранее пояснили, что Юго-Восточная хорда не будет проходить через участки грунта, загрязненные радиоактивными отходами. Строительство магистрали и рекультивация почвы будут идти параллельно.

Ранее СМИ сообщали, что в районе склона, где запланировано строительство участка Юго-Восточной хорды, зафиксировали 60-кратное превышение нормы радиации. Однако специалисты МЧС опровергли эти данные.