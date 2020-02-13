РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 фев. В аптеках подмосковных Котельников при мониторинге цен на медицинские маски не выявили нарушений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сотрудники администрации Котельников накануне провели мониторинг цен в аптеках округа.

«На территории Российской Федерации подготовлен перечень мер по недопущению распространения нового коронавируса. Работы ведутся и на территории нашего города - проведен мониторинг аптек на предмет наличия и цен медицинских масок. Всего выборочно проверено 10 аптек города. Во всех проверенных аптеках маски в наличии, цена за штуку от 9 до 11 рублей, нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

Также сотрудники администрации провели работу по обеспечению усиления дезинфекционного режима, довели инструкцию по мерам безопасности до сотрудников предприятий в сфере продуктов питания.