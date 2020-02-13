РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. В культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» Балашихи 15 февраля пройдет XV региональный открытый фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества», сообщается на сайте управления культуры администрации муниципалитета.

Фестиваль проводится с целью воспитания уважения к историческому прошлому России, к государственной символике, любви к Родине.

«Ежегодный региональный открытый фестиваль-конкурс «Звезда Отечества» пройдет в Балашихе в 15-й раз. В нем примут участие исполнители вокального жанра, солисты, ансамбли и хоровые коллективы. Мероприятие начнется 15 февраля в 11:00 в КДЦ «Подмосковные вечера», – говорится в сообщении.

Фестиваль-конкурс патриотической песни проводится по трем возрастным категориям: от 10 до 14 лет включительно, от 15 до 20 лет включительно и от 21 до 65 лет включительно.

Лауреатам конкурса вручат дипломы и специальные призы. Конкурсанту, набравшему наивысшее количество баллов, будет присужден Гран-при. Адрес проведения: Балашиха, улица Заречная, дом №3, КДЦ «Подмосковные вечера».

Организаторы фестиваля – управление культуры администрации городского округа Балашиха и КДЦ «Подмосковные вечера».