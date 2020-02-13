РИАМО - 13 фев. В магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» 14 февраля пройдет встреча с авторами романтических фэнтези, также 15 и 17 февраля свои книги представят писательница и врач-педиатр Екатерина Юрьева и пекари Наталья и Антон Корнышовы, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

«14 февраля в 19:00 в ТЦ «Европейский» состоится public talk о любви и магии с популярными современными авторами романтического фэнтези», — говорится в сообщении.

С читателями встретятся Милена Завойчинская («Магия книгоходцев»), Анна Гаврилова («Танец огня»), Кира Измайлова («Случай из практики»), Анна Одувалова («Как найти королеву академии»), Марина Ефименюк («Черная ведьма желает познакомиться»), Маргарита Блинова («Гарпия в академии»), Ника Ерш («Факультет общих преображений»), Ирина Эльба и Татьяна Осинская («Ледяной трон»).

15 февраля в 16:00 пройдет встреча с педиатром, неврологом, специалистом по массажу и раннему развитию, блогером Екатериной Юрьевой. Она представит свою книгу «Счастливый малыш до года». В книге вы найдете практические навыки и лайфхаки, которые помогут превратить первый год вместе с малышом не в череду неудач и сомнений в собственной состоятельности как родителя, а в период активного познания жизни ребенка и себя в новой роли.

Мастера вкусного дела, пекари Наталья и Антон Корнышовы 17 февраля в 19:00 расскажут о своей книге «Дикие пекари». Она научит читателей всем секретам мастерства на всех этапах производства хлеба – от закваски до выпечки. Вы узнаете, из чего состоит закваска и почему она бродит, существует ли на самом деле бездрожжевой хлеб, как самостоятельно сделать закваску дома с нуля всего лишь из воды и муки.

Мероприятия пройдут по адресу: площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ «Европейский», этаж 4.