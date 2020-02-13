РИАМО - 13 фев. Трое мужчин устроили погром в изоляторе временного содержания УВД по Юго-Западному округу столицы и оскорбили сотрудников полиции, сообщил РИАМО в четверг в представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что три преступника устроили бунт в камере ИВС на юго-западе столицы. Агрессивные задержанные подожгли дверь, сломали смеситель и затопили камеру.

«Инцидент произошел 1 февраля. Трое обвиняемых в совершении различных преступлений отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания, выражались нецензурной бранью и оскорбляли сотрудников полиции. Мужчины вели себя агрессивно и повредили внутрикамерное имущество», – сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушители отказывались выполнять требования полицейских успокоиться и не реагировали на их замечания.

«В результате действия злоумышленников были пресечены полицейскими», – добавил сотрудник ведомства.

После инцидента никто из задержанных за помощью врачей не обращался. По факту случившегося принято процессуальное решение.