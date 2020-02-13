РИАМО - 13 фев. Жители подмосковного Орехово-Зуева 15 февраля смогут проверить свое здоровье в поликлинике №4, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель Орехово-Зуевской Центральной городской больницы.

«В субботу, 15 февраля, с 8:30 до 13:00 в поликлинике №4 пройдет Единый день диспансеризации. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Обследование проводится бесплатно», – сказал представитель Орехово-Зуевской ЦГБ.

По данным агентства, диспансеризация пройдет по адресу: Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом №34.