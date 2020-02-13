РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. В прошлом году в подмосковных Люберцах смертность в авариях сократилась на 30%, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Накануне он отчитался перед населением по итогам работы в 2019 году.

«В рамках работ по безопасности дорожного движения в прошлом году (2019 – ред.) было установлено: 290 дорожных знаков, 650 метров перильного пешеходного ограждения, 25 «искусственных неровностей», 27 светофорных объектов по улицам Кирова и Воинов-Интернационалистов. Благодаря такому комплексному подходу смертность в ДТП на территории округа снизилась на 30%», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что продолжается оснащение видеокамерами мест массового скопления людей, социальных объектов, детских площадок.

«Сейчас система включает 1 183 камеры, благодаря чему за год было раскрыто 56 преступлений и 288 правонарушений», – заключил Ружицкий.