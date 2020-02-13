РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. Более 300 миллионов рублей выделили из дорожного фонда Московской области на разработку проекта реконструкции Носовихинского шоссе в Балашихе, сообщил глава округа Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

Мероприятие провели 12 февраля в здании администрации Балашихи. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«В конце 2019 года открылась Салтыковская эстакада, завершено строительство трех развязок на Горьковском шоссе и шести надземных пешеходных переходов. Благодаря новым развязкам, съездам и разворотам стало безопаснее, удалось существенно увеличить пропускную способность транспортной артерии. Впервые за долгие годы в черте Балашихи стало возможным передвигаться без пробок», – сказал Юров.

Он добавил, что несмотря на предпринятые меры, проблема транспортной доступности Балашихи продолжает оставаться наиболее острой и важнейшей задачей, остается решение проблемы Носовихинского шоссе. В 2019 году губернатором было принято решение о его расширении и строительстве развязок на пересечении Носовихинского и Леоновского шоссе. На разработку проекта из дорожного фонда Московской области выделено 307 миллионов рублей.

«Сегодня уже заключены контракты и ведется проектирование транспортных развязок на пересечении Носовихинского шоссе с проектируемым проездом в Реутове, с шоссе Ильича и с Леоновским шоссе на месте прокола под железной дорогой, а также участка Носовихинского шоссе от Кучино до Восточного шоссе», - пояснил Юров.

Реконструкция позволит освободить наиболее загруженные участки Носовихинского шоссе и сократить время в пути для жителей Балашихи и Реутова более чем в два раза.