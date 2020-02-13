РИАМО - 13 фев. Студия Searchlight Pictures выложила на YouTube первый трейлер фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер», сообщает Газета.ru.

«Главными героями фильма стали сотрудники журнала The New Yorker», - говорится в материале.

Сюжет разворачивается в вымышленном городе Франции XX века, герои готовят новый выпуск журнала.

Среди актеров, сыгравших в кинокартине - Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Бенисио дель Торо, Эдриен Броуди, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей и другие.

В России премьера фильма «Французский диспетчер» состоится 12 ноября этого года.