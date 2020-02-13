РИАМО - 13 фев. Московская областная дума ужесточила условия размещения снегосвалок в Подмосковье, соответствующий законопроект приняли сразу в трех чтениях в четверг, передает корреспондент РИАМО.

Согласно проекту закона, органы местного самоуправления и дорожные службы должны будут подготовить специальные места для приема снега. При этом все снегосвалки теперь должны быть внесены в единую информационную систему.

«Ежегодно до 1 октября соответствующие участки должны быть подобраны, согласованы и размещены в государственную информационную систему «Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области», - рассказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он пояснил, что это обеспечит публичность и позволит исключить расположение этих участков на сельхозземлях, в местах водосбора и так далее. По словам Куракина, на размещение снегосвалок, снегоплавильных камер, площадок для вывоза и временного складирования снега в неподходящих местах регулярно жалуются жители.

Законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

Данный закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.