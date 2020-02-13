РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 фев. Аналог крытого горнолыжного центра «Снежком» в подмосковном Красногорске планируют построить в Ялте в течение трех лет, сообщил глава администрации крымского города Иван Имгрунт.

В четверг глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина встретилась с делегацией из Ялты. Гости осмотрели «Снежком», пообщались с руководством горнолыжного комплекса.

«Московская область – лидер практически по всем позициям, и опыт региона для нас знаковый. Мы бы хотели его перенести на полуостров, в город Ялту. Мы заинтересованы в том, чтобы построить ряд объектов, в частности подобный тому, где мы сегодня находимся. Думаю, что сочетание горных лыж, ледового катка и моря привлечет туристов», – сказал Имгрунт.

Он добавил, что место для будущего горнолыжного комплекса уже определено – подножие горы Ай-Петри. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет.

«Президент России и глава Республики Крым отвели три года для того, чтобы решить многие проблемы, и чтобы Ялта стала южной столицей», – отметил Имгрунт.

Он поблагодарил руководство городского округа Красногорск и горнолыжного комплекса «Снежком» за то, что поделились опытом и рассказали о плюсах и возможных минусах подобного объекта.

Горнолыжный комплекс «Снежком» расположен в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска на участке площадью 8 гектаров. Здесь оборудована круглогодичная горнолыжная трасса протяженностью 365 метров. Кроме того, в комплексе есть собственный крытый каток, фитнес-центр, аква-зона и торговые площадки.