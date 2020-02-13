РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В усадьбе «Ивановское» Подольска с 25 по 29 февраля проведут серию фолк-квестов с интерактивным представлением и блинами «Широкая Масленица», сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие подготовили Федеральный музей профессионального образования, Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» и еvent-агентство «Ирис-праздник».

«25-29 февраля в усадьбе «Ивановское» пройдет фолк-квест «Широкая Масленица». Интерактивное представление рассчитано на дошкольников с пяти лет и школьников с 1 по 5 классы, а также на семейное посещение и для дружных компаний. Блины будут обязательно», – говорится в сообщении.

Сеансы будут начинаться в 10:00, 12:00, 14:00. Участников ожидает увлекательное путешествие, во время которого они познакомятся с традициями праздника и активно поучаствуют в масленичных забавах.

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