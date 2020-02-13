РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Жители Подольска 19 февраля смогут принять участие в конкурсе чтецов, который пройдет в ДК «Быково», сообщается в группе «Дом культуры «Быково» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры «Быково» одноименного поселка в Подольске проведут конкурс чтецов 19 февраля в преддверии Дня защитника Отечества. Данный конкурс проводится ежегодно совместно с кружком театрального искусства. Принять участие могут все желающие. От количества участников и их возраста будут выделены несколько категорий, в которых определится победитель», – говорится в сообщении.

Конкурс начнется в 17:30 и будет проходить по адресу: поселок Быково, улица Школьная, дом №8. Вход на мероприятие будет свободным.