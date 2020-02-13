РИАМО - 13 фев. За минувшие сутки на территории Московской области убрали и обработали противогололедными материалами более 30 тысяч километров дорог муниципального и регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В связи со снегопадом все дорожные службы области перевели на усиленный режим работы. В минувшие сутки в уборке дорог было задействовано более 1,8 тысячи единиц специальной техники.

«Для обеспечения безопасного проезда транспорта в первую очередь обрабатывались участки с высокой интенсивностью движения, а также мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Порядка 3,8 тысячи километров дорог региональной сети привели в порядок в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуевском и Коломенском округах. Больше всего работ на муниципальной дорожной сети провели в Коломенском городском округе (921 километр дорог), городских округах Солнечногорск (668 километров), Истра (492 километра) и Раменском округе (470 километре).

В четверг в Подмосковье ожидается средняя температура воздуха до минус 5 градусов. Будет дуть ветер южного направления со скоростью до двух метров в секунду. При этом в некоторых городских округах может пойти снег с дождем, на дорогах образуется гололедица.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и не нарушать скоростной режим. Пешеходам также посоветовали аккуратнее переходить проезжую часть, использовать в одежде световозвращающие элементы.