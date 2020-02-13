РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В усадьбе «Ивановское» Подольска 29 февраля состоится открытие Школы творчества исследователя феномена гениальности, профессора Сергея Чернова, сообщается в группе «Усадьба Ивановское/Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

Чернов является специалистом по разработке и реализации инновационных образовательных программ, включая тренинги формирования продуктивного творческого мышления и семинары по формированию творческих способностей личности. Также он автор и ведущий оригинальных просветительских курсов и развивающих тренингов, в том числе «Характерология гениальности», «Парадоксы гениальности», «История гениальности в России», «Профессионализм и творчество», «Тренинг развития продуктивного творческого мышления» и другие.

«С 29 февраля на базе Федерального музея профессионального образования - филиала Московского политехнического университета в Подольске при деятельном участии Института непрерывного профессионального образования Москвы в лице его ректора, профессора Сергея Чернова, уже известного в Подольске благодаря циклу лекций «Тайна гения – тайна человека», начнет работу первая в своем роде Школа творчества. Школа будет действовать на бесплатной основе, встречи участников планируется проводить один раз в месяц по субботам с 14:00 до 16:00. Первый сбор состоится 29 февраля в 14:00 в вестибюле главного дома усадьбы «Ивановское», – говорится в сообщении.

В отличие от действующих многообразных творческих центров, школ и студий, направленных, в основном, на развитие навыков человека в сфере искусств или в других сферах, Школа творчества главной целью предполагает раскрыть и активизировать творческий потенциал, изначально заложенный в каждом человеке, даже тогда, когда человек, как кажется и ему, и окружающим, каким-то особым талантом не обладает. Поэтому каждый из участников Школы творчества будет призван раскрыть свою исконную творческую индивидуальность.

Школа будет работать в режиме свободного диалога участников с лектором – вместе открывать свои творческие возможности и учиться управлять их развитием, создавать и реализовывать программы творческого роста и нравственного совершенствования. В рамках Школы можно будет приобрести навыки проектирования, организации и проведения творческих сессий, встреч, уроков и практикумов, а также других мероприятий.

Приглашают всех желающих. Справки по телефону: 8(496)754-67-43, обращаться к заведующей методическим отделом музея Ольге Почекиной.